Россияне пожаловались на наставившую на учеников автомат преподавательницу

В одном из учебных заведений Челябинской области разгорелся скандал после того, как появилась фотография, вызвавшая неприятие у общественности. На снимке учительница, стоя перед группой девятиклассников, наводит автомат на детей. О случившемся сообщает издание 74.ru.

По информации, полученной от родителей учеников, инцидент произошел в стенах школы. Фотография, по предварительным данным, задумывалась как шутка. Как объяснили дети, именно мальчики из класса предложили использовать оружие для создания необычного кадра. Взрослые, присутствовавшие при этом, не только не остановили подростков, но и сами приняли активное участие в сомнительной фотосессии.

В издании процитировали мнение одной из матерей школьников: «Как объяснили дети, идею с оружием предложили мальчики. Но к детям вопросов нет". Мать ученика спросила: "Как взрослые женщины додумались это реализовать? О чем думала учитель, когда направляла оружие на детей?"

Негодование взрослых было столь сильным, что они обратились с жалобой в администрацию учебного заведения и региональный минобр. Особое возмущение вызвал тот факт, что учительница не просто позировала с оружием, а направляла его непосредственно на детей, грубо нарушая элементарные правила безопасности.

В приемной школы, однако, от комментариев отказались, сообщив лишь, что подобных фотосессий в стенах учреждения не проводилось. Несмотря на это, скандал приобрел широкий резонанс, и на место выехала комиссия Министерства образования Челябинской области.

По результатам проверки будет дана оценка действиям учителя и руководства школы.