Пропавший три дня назад актер Тихон Котрелев оказался в психбольнице

Сыгравший в сериалах "Хирург" и "Тихий Дон" актер Тихон Котрелев, которого три дня разыскивали родственники, лежит в московской психбольнице. Об этом сообщил Telegram-канал "112", предположив, что госпитализация может быть связана с алкогольной зависимостью.

По словам сестры 49-летнего актера, она в течение трех дней не могла дозвониться до брата и подозревала, что он заперся в своей съемной квартире на Гоголевском бульваре. Родственница Котрелева добавила, что у него панкреонекроз — опасное осложнение острого панкреатита, при котором частично выходит из строя поджелудочная железа.

Одной из самых распространенных причин развития панкреонекроза считается алкогольная интоксикация, особенно разовое употребление большого количества спиртного в течение сравнительно краткого промежутка времени. По такому сценарию развивается "праздничный" панкреонекроз, возникающий после застолья.

Тихон Котрелев — москвич, внук поэта Николая Котрелева и дядя актера МХТ им. Чехова Кузьмы Котрелева. Выпускник РГГУ, бывший сотрудник "Известий", "Коммерсанта", "Афиши" и телеканала "МузТВ". Некоторое время проработал на заводе "Северстали", а в 2005 году окончил актерскую группу режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС, где его наставником был Сергей Женовач.

В театре Котрелев сыграл в таких спектаклях как "Мальчики", "Marienbad", "Как вам это понравится", "Об-ло-мов-щина...", "Захудалый род". На экране актера можно увидеть в картинах "За жизнь", "Зона" и "Мишель Лермонтов", а также в сериалах "Хирург", "Тихий Дон", "Маргарита Назарова".