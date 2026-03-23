В России оценили идею заблокировать пенсионерам звонки из-за рубежа

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе с Рамблером прокомментировал идею о введении запрета на звонки из-за рубежа для российских пенсионеров.

Ранее издание Forbes со ссылкой на новую версию второго пакета антимошеннических мер сообщило, что гражданам России старше 60 лет планируют запретить международные входящие звонки на стационарный телефон. Соответствующий пакет был принят в первом чтении 10 февраля. В данный момент законодатели собираются принять его во втором чтении. Вместе с тем отмечалось, что в ранних версиях законопроекта предполагалось полное отключение звонков из-за рубежа, если только абонент не сообщит оператору о своем желании получать их. В новой версии говорится, что любой абонент мобильной или фиксированной телефонии может сделать самозапрет на получение международных звонков. Причем это не затронет звонки из Белоруссии.

Эксперт выразил мнение, что запрет на звонки из-за рубежа на стационарные телефоны может не достичь цели: мошенники давно переключились на мобильные номера, где у них больше данных для манипуляций и выше шансы на выстраивание контакта с жертвой.

Звонки из‑за рубежа не всегда исходят с той территории, которая отображается на экране абонента — часто происходит подмена номера. Что же касается стационарных телефонов, то здесь стоит учесть, насколько активно ими пользуются: возможность звонков на такие номера у мошенников есть, но они не являются их первоочередной целью. Владелец может не ответить или отсутствовать дома — мошенникам выгоднее звонить на личные мобильные номера. К тому же базы мобильных номеров можно незаконно приобрести: там уже есть данные о владельце, его месте работы и семейном положении — это позволяет подготовиться к адресному диалогу. В связи с этим я не вижу сильной необходимости ограничивать международные звонки на стационарные телефоны. Такая блокировка может помешать людям, которые работают в науке или искусстве и общаются с зарубежными коллегами, а также тем, чьи родственники находятся за границей. На практике реализация этой меры вызывает много сомнений — она вряд ли существенно поможет в борьбе с мошенниками, ведь порядка 95% их звонков приходится именно на мобильные устройства. Генрих Девяткин Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ

В то же время эксперт поддержал идею самозапрета на международные звонки для абонентов мобильных сетей — как добровольную меру защиты, дающую пользователю контроль над своими коммуникациями.

«Самозапрет на получение международных звонков для абонентов сотовых сетей я поддерживаю. Это воля каждого человека — по аналогии с хорошо себя показавшими самозапретами на кредиты. Тут пользователь сам решает, с кем ограничивать взаимодействие, а с кем его выстраивать. В этом я не вижу ничего плохого: такая опция будет полезна», - отметил Девяткин.

