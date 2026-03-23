«Ожидаем эпидемию»: назван способ спасти российскую молодежь от мошенников

Молодые люди под влиянием украинских мошенников совершают поджоги, взломы и даже убийства. Как можно остановить «эпидемию насилия» среди молодежи, рассказал «Царьграду» директор центра, оказывающего психологическую и правовую помощь, Леонид Армер.

Эксперт отметил, что за короткий промежуток времени наблюдается эскалация, жертвы мошенников начали совершать убийства.

«Мы видим, что теперь мошенники фактически собирают пазл из заранее подготовленных студентов и старшеклассников, каждый из которых обрабатывается отдельно. В какой-то час X они начинают сводиться в единую цепочку, где у каждого есть своя роль», - заявил Леонид Армер.

По его словам, мошенники при вербовке заставлять молодых людей «давать подписку о неразглашении», запугивают их уголовными делами и тем, что могут пострадать их родственники. При этом «обработанных» молодых людей буквально «ежечасно контролируют», заставляют вести видеотрансляции, делать почасовой отчет.

У человека, который впервые столкнулся с угрозой уголовной ответственности, напуганного тем, что его обвинят в финансировании Вооруженных сил Украины, а также убежденного, что он выполняет какую-то миссию со стороны государства, происходит изменение психики, отметил директор центра психологической и правовой помощи.

«Мы ожидаем, как бы страшно это ни звучало, дальнейшую эпидемию подобного», - пояснил Леонид Армер.

Он подчеркнул, что для предотвращения этой «эпидемии», необходимо тотальное информирование молодых людей, чтобы подростки знали маркеры, указывающие, что их вербуют, вовлекают в какую-то схему.

«Как только услышали в трубке «следователь ФСБ, болгарка, сейф», у них должно аварийной лампочкой заморгать – прерви общение и сообщи окружающим (…) Нужно до максимального числа молодежи донести описание подобной ситуации, задать вектор.

«Вы сейчас в этом месте алгоритма. Ребята, вам никто ничего не сделает. Идите в правоохранительные органы, признайтесь, не совершайте преступления. Вам никто не может делегировать от имени государства право убивать, вскрывать сейф и так далее. Очнитесь!», - подчеркнул он.

Эксперт уверен, что к этой работе должны быть привлечены как психологи, социальные педагоги, так и завучи по воспитательной работе. И работать следует не только со старшеклассниками, но и со студентами.

Ранее 20-летняя жительница Москвы попыталась убить пенсионерку по указанию телефонных мошенников. Ее убедили в том, что она является «внештатным сотрудником правоохранительных органов по изобличению иноагентов».

Также в Москве произошел похожий случай. 20-летний футболист Даниил Секач убил 48-летнюю женщину под влиянием мошенников, вскрыл сейф в ее квартире и украл деньги и ценности из него. При этом дверь ему открыла 16-летняя дочь женщины, которая также действовала по указанию злоумышленников.