В Мурманске открыли первый за полярным кругом центр «Родина»

В Мурманске прошло торжественное открытие первого за полярным кругом центра научно-технологического творчества «Родина».

Символическую ленточку на церемонии перерезали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и гендиректор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин, говорится в мообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Представитель региональной власти Елена Дягилева поздравила команду и воспитанников центра, подчеркнув его стратегическое значение для развития Мурманской области и всей Арктической зоны.

«Центр «Родина» – амбициозный проект, в котором наука, технологии и креативные индустрии объединены в цельную среду по принципу, который обычно применяется для высшего образования», – отметила она в обращении к участникам церемонии.

Дягилева добавила, что развитие Арктики невозможно без кадрового потенциала, подчеркнув особую роль людей в реализации столь масштабных задач.

В образовательную программу центра входят четыре ключевых направления: «Исследование и проектирование», «Программирование и искусственный интеллект», «Дизайн и визуальные коммуникации», «Менеджмент и маркетинг». Все занятия бесплатны и проходят четыре раза в неделю, где дети решают реальные бизнес-кейсы и задачи городской среды, разрабатывая инновационные продукты. Отбор среди педагогов был масштабным: из более чем 800 заявок профессиональную переподготовку прошли 100 специалистов, а наставниками стали 30 лучших экспертов.

Дягилева также выделила значимость сохранения исторического наследия региона, напомнив, что восстановление подобных объектов – поручение председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Кинотеатр «Родина», спроектированный выдающимся представителем советского авангарда Виктором Калмыковым в 1939 году, был полностью реконструирован: внешне здание сохранило исторический облик, а внутри стало современным образовательным пространством. В парке рядом с центром появился мурал «Родина 2125», посвященный футуристическим проектам Калмыкова.

Губернатор Чибис подчеркнул, что в деятельности центра будут активны и промышленные партнеры, благодаря чему школьники получат уникальный прикладной опыт в междисциплинарных проектах.