Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» актер Александр Хомик

Петербургский актёр Александр Хомик, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», ушёл из жизни на 51-м году. Об этом сообщил артист хора Мариинского театра Алексей Дмитрук на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня ушёл из жизни мой самый дорогой друг, артист театра и кино и замечательный человек, Александр Хомик. 28 лет мы были вместе. Выступали на сцене, дружили, ходили за грибами и на рыбалку, помогали друг другу во всём. Саша — крестный моих детей», — написал Дмитрук.

Коллега актера сообщил, что Александр Хомик успел поздравить его с юбилеем, но по голосу он понял, что необходимо срочно ехать к другу. Артиста госпитализировали на скорой помощи, и врачи боролись за его жизнь пять дней. Причину смерти артиста он не назвал.

Александр Хомик родился 3 декабря 1975 года. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская А. В. Петрова). Работал в Санкт-Петербургском художественном театре, Санкт-Петербургском детском музыкальном театре «Зазеркалье», а также в театре-студии под руководством С. Н. Крючковой. Зрителям он был известен по ролям в популярных российских сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Помимо киноработ, Хомик активно выступал в различных театрах Санкт-Петербурга. а свою карьеру он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, оставаясь востребованным актёром как в кино, так и в театре.