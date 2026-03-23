Власти Подмосковья объявили о начале сезона активности клещей

С таким заявлением выступило министерство экологии и природопользования Московской области.

Там отметили, что в группу риска входят дети и домашние животные. В ведомстве напомнили, что клещи — переносчики опасных инфекций, включая энцефалит и боррелиоз.

В Роспотребнадзоре рассказали, что у подмосковных клещей чаще всего встречается возбудитель боррелиоза, в предыдущие годы им были заражены 25% особей, которых поймали в рамках мониторинга.