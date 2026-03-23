Близкие заявили о болезни и пропаже актера «Хирурга»

Близкие заявили о тяжелой болезни и пропаже актера сериала "Хирург" Тихона Котрелева. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

© Соцсети

Сестра 49-летнего актера рассказала, что не может дозвониться до брата уже три дня. Она утверждает, что мужчина заперся в съемной квартире на Гоголевском бульваре в Москве.

До этого, рассказала сестра, артисту диагностировали панкреонекроз — угрожающее жизни осложнение острого панкреатита.

Тихон Котрелев также сыграл роли в сериалах "Тихий Дон", "Маргарита Назарова". Внук поэта Николая Котрелева, дядя актера МХТ им. Чехова Кузьмы Котрелева. 17 марта стала известна судьба актера Марийского ТЮЗа Сергея Мамаева, пропавшего накануне в Москве. Его жена, актриса Анджела Мамаева, заявила, что мужчину нашли. Подробностей исчезновения мужа она раскрывать не стала.