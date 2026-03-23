В российском городе захотели назвать улицу в честь Жириновского

Администрация Уфы предложила назвать одну из улиц города в честь политика и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Жириновской планируется назвать дорогу на границе Ленинского и Демского районов. Голосование запустили среди жителей города.

Назвать улицу в честь Жириновского власти Уфы предлагали в 2025 году. В голосовании голоса разделились практически пополам, однако перевес оказался у тех, кто против: 786 человек (51 процент) проголосовали против предложения администрации, 749 жителей (49 процентов) его поддержали.

Улицы Владимира Жириновского уже есть в Москве, Краснодаре и Донецке.

Ранее Киевский вокзал в Москве предложили переименовать в Брянский. Историческое название вокзалу предложил вернуть депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.