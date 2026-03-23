В Сети начали активно обсуждать забытое «пророчество» Жириновского

Пользователи соцсетей вспомнили о забытом «пророчестве» основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщает «Царьград», политик считал, что третья мировая война может начаться в 2027 году.

Поводом для обсуждений стали кадры, на которых Жириновский рассуждает о возможных глобальных конфликтах будущего. Жириновский отмечал, что мир постепенно приближается к моменту, когда накопившиеся противоречия могут перейти в силовую фазу.

«Это будет не всемирная ядерная война, а локальная, но с применением гипероружия — самого мощного оружия, которое можно будет считать сильнее ядерного», — утверждал политик.

Жириновский не уточнял, какая именно страна может оказаться в эпицентре конфликта, однако упоминал возможность разрушительного удара по одной из небольших стран Старого Света. По его словам, последствия могут быть настолько серьезными, что «от какой-то маленькой страны на юге Европы от удара может ничего не остаться».

Отмечается, что в одном из своих выступлений политик описывал ситуацию, при которой США «покинут свои позиции». Жириновский заявлял, что Европа состарилась у нее остался «последний шанс что-то получить». Также он неоднократно заявлял о том, что одним из ключевых регионов глобального противостояния может стать Ближний Восток — по мнению основателя ЛДПР, план США заключается в оккупации Сирии и разгроме Ирана с целью взятия под контроль основных нефтяных и газовых ресурсов региона.