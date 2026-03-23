Пожилым россиянам запретят входящие звонки из-за рубежа
Гражданам России старше 60 лет планируют запретить международные входящие звонки на стационарный телефон. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на новую версию второго пакета антимошеннических мер.
Соответствующий пакет был принят в первом чтении 10 февраля. В данный момент законодатели собираются принять его во втором чтении.
В ранних версиях законопроекта, отмечает издание, предполагалось полное отключение звонков из-за рубежа, если только абонент не сообщит оператору о своем желании получать их.
В новой версии говорится, что любой абонент мобильной или фиксированной телефонии может сделать самозапрет на получение международных звонков. Причем это не затронет звонки из Белоруссии.
В "Ростелекоме" заявили, что проект закона находится на финальной стадии реализации, воспользоваться услугой клиенты смогут уже в ближайшее время. Первый пакет антимошеннических мер был принят в марте 2025 года. Его основные положения вступили в силу в сентябре.