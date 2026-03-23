Гражданам России старше 60 лет планируют запретить международные входящие звонки на стационарный телефон. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на новую версию второго пакета антимошеннических мер.

Соответствующий пакет был принят в первом чтении 10 февраля. В данный момент законодатели собираются принять его во втором чтении.

В ранних версиях законопроекта, отмечает издание, предполагалось полное отключение звонков из-за рубежа, если только абонент не сообщит оператору о своем желании получать их.

В новой версии говорится, что любой абонент мобильной или фиксированной телефонии может сделать самозапрет на получение международных звонков. Причем это не затронет звонки из Белоруссии.

В "Ростелекоме" заявили, что проект закона находится на финальной стадии реализации, воспользоваться услугой клиенты смогут уже в ближайшее время. Первый пакет антимошеннических мер был принят в марте 2025 года. Его основные положения вступили в силу в сентябре.