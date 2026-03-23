Раскрыты регионы России с положительной рождаемостью

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко раскрыл регионы страны с положительной рождаемостью. Его комментарий приводит РИА Новости.

Он отметил, что лишь в Чечне и Тыве происходит естественный прирост населения.

«Остальные 87 субъектов — они идут с отрицательным уровнем рождаемости», — уверен бывший главный санитарный врач России.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте рождаемости в 18 регионах России. Она разъяснила, что в прошлом в этих субъектах наблюдалось снижение. Сейчас же в Севастополе, Мордовии, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Рязанской областях, Еврейской автономной области, Адыгее, Карачаево-Черкессии, на Чукотке демонстрируется увеличение рождаемости, подчеркнула вице-премьер.