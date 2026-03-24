Матвиенко призвала сделать билеты в театр доступными для всех категорий граждан

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала сделать цены на билеты в театр доступными для всех категорий граждан.

Об этом она сообщила на встрече с театральными деятелями.

"Российский театр всегда имел и продолжает иметь особое значение в истории нашей страны. Он был и остается одним из главных стержней нашей культуры и мягкой силой России", - заявила Валентина Ивановна.

Встреча с деятелями сцены была посвящена современным проблемам театрального искусства. Дата встречи выбрана не случайно - ведь уже 25 марта наша страна отмечает День Работников Культуры и деятелей театра, а 27 марта - День Театра.

Разговор коснулся и темы цен на билеты.