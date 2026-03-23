Названы регионы, где больше всего многодетных семей

В России почти три миллиона многодетных семей, в которых воспитывается 9 миллионов детей. Больше всего многодетных семей проживает в Москве. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина 23 марта в ходе парламентских слушаний «О реализации государственной политики в отношении многодетных семей».

По словам депутата, в лидерах по количеству многодетных семей находятся Москва, Краснодарский край, Республика Башкортостан и другие регионы.

В Москве многодетных семей — 243,1 тыс, в Краснодарском крае — 93,7 тыс, в Республике Башкортостан — 73,4 тыс, в Санкт-Петербурге — 65,4 тыс, в Республике Татарстан — 58,8 тыс.

Ранее стало известно, что по всей стране могут появиться Общественные семейные советы, которые займутся улучшением демографической политики.