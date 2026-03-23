Появились подробности о пребывании критиковавшего СВО юриста в психбольнице

Юриста и блогера Илью Ремесло, оказавшегося в Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге после критики специальной военной операции (СВО), поместили в общую палату. Подробности о его пребывании в медучреждении появились у Mash в Telegram.

Как выяснили журналисты, 42-летнего Ремесло доставили в психбольницу по обращению третьих лиц. Сопротивления при госпитализации он не оказывал. В первый день врачи оценивали состояние блогера в стационаре, после чего перевели его в палату, где находятся пациенты с депрессивными психозами, последствиями алкоголизма и деменцией.

Состояние юриста оценивается как стабильное. Предварительно, его выпишут максимум через две недели.

Ранее журналисты выяснили, что Ремесло находится в 20-м лечебном отделении. Врач общается только с женой блогера, а передачи принимаются исключительно от родственников.

Юрист и блогер Илья Ремесло стал известен благодаря деятельности, направленной против Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонников. Однако 17 марта он резко изменил позицию, выложив пост с критикой действующей власти и СВО.