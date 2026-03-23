Стал известен срок выписки критиковавшего СВО юриста из психбольницы

Юриста и блогера Илью Ремесло, оказавшегося после критики специальной военной операции (СВО) в Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, выпустят через две недели. Возможный срок выписки назвал Mash в Telegram.

Как стало известно, первый день 42-летний Ремесло провел в стационаре психбольницы, где врачи оценивали его состояние. 20 марта его перевели в общую палату к пациентам с депрессивными психозами, последствиями алкоголизма и деменцией. Состояние юриста оценивается как стабильное.

Ранее журналисты выяснили, что Ремесло содержится в 20-м лечебном отделении. В приемном покое медучреждения рассказали, что в состоянии юриста «ничего критического нет».

Юрист и блогер Илья Ремесло получил известность благодаря своей борьбе с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонниками. Однако 17 марта он резко изменил позицию, выложив пост с критикой действующей власти и СВО.

«Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

19 марта блогера поместили в психбольницу. По сведениям журналистов, государственные органы никакого участия в этом не принимали. При этом выяснилось, что сестра юриста Марина Ремесло — известный психиатр. Она является кандидатом медицинских наук и работает в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. Также, предположительно, психиатрами работают отец и мать блогера.