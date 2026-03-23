От проведения парада ко Дню Победы отказались в российском городе

Оперативный штаб Курской области принял решение не проводить торжественный марш во время праздничного парада 9 Мая в Курске. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, проведение торжественного марша и демонстрации военной техники признано небезопасным с учетом текущей оперативной обстановки.

Губернатор уточнил, что ограничения связаны с действующими режимами контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации в регионе.

При этом празднование Дня Победы в Курской области отменять не будут. Власти планируют провести мероприятия в измененном формате с учетом действующих ограничений.

Фицо пообещал приехать в Москву 9 мая и посетить Парад Победы

Организация праздника будет выстроена таким образом, чтобы обеспечить безопасность участников и не нарушать введенные режимы.