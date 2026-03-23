В Клину нашли не убранных с улицы фигуры Деда Мороза и Снегурочки

На российских улицах нашли не убранные статуи Деда Мороза и Снегурочки. Фото появилось в группе "ВКонтакте" "Подслушано в Клину".

Фигуры новогодних персонажей обнаружили в Высоковске.

"В Высоковске что-то подозревают насчет прогноза погоды на весну? Дед Мороз не торопится уходить", - пишет автор поста.

В 2026 году городские службы Клина начали убирать новогодние украшения 12 февраля. В первую очередь демонтировали главную ель у Ледового дворца имени Валерия Харламова и световые арт-объекты.

В январе спасателям пришлось вытаскивать решившего сделать эффектное фото улан-удэнца из ледяной скульптуры. Мужчина, по данным канала, вскарабкался на изображающую коня ледяную скульптуру, расположенную у Русского драмтеатра, и застрял.