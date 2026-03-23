Россиянка бросила ушедшего на СВО сына в младенчестве и решила забрать его миллионы

В Каменске-Уральском Свердловской области мать бросившая сына в младенчестве, который впоследствии ушел на специальную военную операцию (СВО) и там получил смертельное ранение, решила забрать причитающиеся ему миллионные выплаты. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как утверждает издание, россиянка претендует на деньги наравне с вдовой военного и дедушкой, который его воспитал. Последний пояснил, что его дочь бросила внука более 20 лет назад и не проявляла в его сторону внимания. Общаться, как утверждает пожилой уралец, мать и сын начали только, когда он оказался на фронте.

О том, что военный не выжил, стало известно в сентябре прошлого года. Его похоронили в Свердловской области с почестями, прощались с бойцом мать и дедушка. Его супруга, с которой они узаконили отношения за пару дней до отправки на Украину, не посчитала нужным присутствовать. Однако она объявилась, когда началась дележка денег, как и родительница.

Дедушка, который поднимал на ноги военнослужащего, уверен, что распределение выплат между женщинами несправедлива. Он обратился в суд и предоставил ряд документов, доказывающих, что он воспитывал молодого человека. Суд встал на сторону уральца, отказав вдове и матери в выплатах.

На сегодняшний день суммарная выплата семьям погибшего участника СВО составляет около 14 миллионов рублей. В эту сумму входят президентская выплата, страховка, единовременное пособие. Эти деньги распределяются между родителями, супругами и несовершеннолетними детьми. Совершеннолетние дети получают выплаты до 23 лет, если обучаются на дневном отделении в вузе или колледже.

