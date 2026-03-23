Гладков призвал не носить камуфляж в приграничье Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал мирных граждан, проживающих или приезжающих к родственникам в пятнадцатикилометровую зону от границы, отказаться от ношения камуфляжной зелёной формы.

«Помните, что это может привести к ударам как непосредственно по человеку, так и по объектам, где находятся в данный момент наши жители», — сказал глава региона.

Он отметил, что данная тема будет поднята на заседании правительства.

«Мы должны проговорить с командирами частей, чтобы исключить посещение в пятнадцатикилометровой зоне социальных объектов, и очень внимательно к этому относиться. Всё это может привести к гибели наших жителей, а это недопустимо. Поэтому будем внимательны», — добавил Гладков.

С таким же призывов Гладков выступал ещё в феврале.

Днём ранее в Белгородской области в результате удара ВСУ погиб мирный житель.