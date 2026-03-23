Володин запустил опрос о бюрократической нагрузке на учителей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос, чтобы узнать реальное положение дел с отчетностью в образовательных учреждениях.

Вячеслав Володин в Max запустил опрос о бюрократической нагрузке. Он отметил, что по данным Рособрнадзора объем бюрократической нагрузки на педагогов за последнее время сократился в 25 раз.

Володин подчеркнул, что несмотря на статистику, от педагогического сообщества продолжают поступать различные обращения и мнения по поводу реального положения дел.

В опросе Володин попросил своих подписчиков оценить, как изменилась бюрократическая нагрузка на учителей: стала ли она больше, меньше или осталась прежней. По состоянию на 7.15 мск 479 участников отметили, что ситуация не изменилась, 178 сообщили о росте нагрузки, 43 – о ее снижении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал прежнюю административную нагрузку на педагогов безобразием.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о сокращении перечня обязательных документов для преподавателей.