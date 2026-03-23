Книги Ремарка, Стейнбека, Пелевина и Кинга будут маркировать в России

Согласно новому закону о пропаганде наркотиков, роман Эриха Марии Ремарка «Гэм» и роман Джона Стейнбека «К востоку от Эдема» в переводах от 1990 года в России начнут маркировать. Произведения оказались в Отраслевом перечне.

Кроме того, в списке оказались и другие работы известных авторов, например, книги российских писателей Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками. Также в реестр включили переводы классических произведений, опубликованные после 1 августа 1990 года.

С 1 марта в России вступили в силу поправки к законы «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Нововведения грозят уголовной и административной ответственности за распространение произведений, в которых упоминаются наркотики. После введения изменений на сайте Российского книжного союза появился отраслевой перечь книг, в которых есть упоминания наркотиков. Такие книги подлежат маркированию, передает РИА Новости.

В феврале издательство «Эксмо» сообщило об отзыве из продажи книги «Кафка на пляже» — одного из самых известных романов японского автора Харуки Мураками. Представители издательства объяснили этот шаг «сокращением возможных юридических рисков».