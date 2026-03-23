Врач Попова назвала опасные инфекции, с которыми могут столкнуться дачники

С наступлением дачного сезона люди чаще отдыхают и работают на природе, но вместе с тем возрастают и риски заражения инфекционными заболеваниями, рассказала в беседе с RT врач-педиатр Надежда Попова, заведующая приёмным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России.

«С началом дачного сезона увеличиваются риски заражения различными инфекциями. Наиболее вероятны кишечные инфекции, столбняк, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), гепатит А, боррелиоз. В эндемичных районах также актуальны клещевой энцефалит и туляремия», — отметила она.

По словам специалиста, отдельное внимание стоит уделить травмам, которые нередко происходят во время работы в саду и огороде.

«Даже небольшие порезы и царапины при контакте с почвой могут привести к заражению столбняком — возбудитель этого заболевания способен сохраняться в почве годами. Вакцинация против столбняка входит в Национальный календарь прививок, однако взрослым важно не забывать о ревакцинации — её рекомендуется проходить каждые десять лет», — посоветовала собеседница RT.

Помимо плановой вакцинации, существует экстренная профилактика, которая проводится в травмпункте при глубоких колотых ранах, ожогах, травмах с массивным повреждением кожи или укусах животных, добавила она.

Ещё одной серьёзной угрозой в дачный сезон остаётся клещевой вирусный энцефалит, предупредила эксперт.

«При присасывании клеща важно обратиться к врачу даже в случае его самостоятельного удаления. При этом нельзя раздавливать насекомое пальцами — это может привести к заражению. Профилактические прививки против клещевого энцефалита особенно важны для тех, кто находится на дачных участках в эндемичных регионах (территория, где постоянно регистрируются случаи заболевания и обитают заражённые вирусом клещи). Схема вакцинации определяется врачом и может быть как стандартной, так и ускоренной — при позднем начале», — разъяснила врач.

К полностью эндемичным регионам, например, относятся Алтайский край, Бурятия и Вологодская область, к частично эндемичным — Московская, Тверская и Ярославская области, добавила она.

«Перед поездками в природные зоны рекомендуется заранее обратиться к врачу, проверить выполненные прививки и при необходимости пройти дополнительную вакцинацию. В зависимости от региона и формата отдыха это могут быть прививки против клещевого энцефалита, гепатита А или менингококковой инфекции», — порекомендовала собеседница RT.

Помимо вакцинации, большое значение, по её словам, имеют меры профилактики.

«В дачный сезон важно тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила приготовления пищи и температурный режим хранения продуктов. Работы с почвой и инструментами рекомендуется выполнять в плотных латексных или нитриловых перчатках», — добавила эксперт.

Следует избегать контакта с дикими животными, а домашних питомцев своевременно прививать, пояснила собеседница RT.

При укусах и царапинах необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, подчеркнула она.

«Для защиты от насекомых важно использовать репелленты, носить закрытую одежду и регулярно осматривать тело после прогулок. Также рекомендуется пить только бутилированную или кипячёную воду и избегать употребления сырой или недостаточно термически обработанной пищи. Не стоит также покупать еду в уличных киосках и использовать лёд неизвестного происхождения», — рассказала Попова.

Купание допустимо только в разрешённых местах — там, где нет водоплавающих птиц и не купаются животные, добавила специалист.

«Если нет возможности вымыть руки, следует применять кожные антисептики с содержанием спирта не менее 60%», — заключила врач.

Ранее россиянам перечислили схемы мошенников, которые популярны перед дачным сезоном.