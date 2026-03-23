Россиянам разъяснили, как выгодно взять отпуск в мае

В мае 2026 года правильное планирование отпуска позволит либо увеличить доход, либо получить максимально продолжительный отдых при минимальной трате отпускных дней.

«Майские праздники в России официально приходятся на 1 мая и 9 мая. При этом 2 и 3 мая — обычные выходные, а так как 9 мая выпало на субботу, то выходной день переносится на понедельник, 11 мая», — рассказали в беседе с RT эксперты «Авито Работы».

Если цель — заработать больше, то отпуск выгоднее брать в месяцах с большим количеством рабочих дней, подчеркнули специалисты.

«В 2026 году в апреле 22 рабочих дня, а в мае — всего 19 рабочих дней из-за праздников. Это означает, что стоимость одного рабочего дня в мае выше, а значит, терять рабочие дни, уходя в отпуск, выходит дороже. Таким образом, если задача — максимизировать доход, отпускные дни стоит брать только в апреле», — объяснили аналитики.

Так, денежной стратегией становится отпуск с 17 по 30 апреля (14 календарных дней), привели пример в сервисе.

«Фактически отдых продлится дольше за счёт выходных: с 17 апреля по 3 мая — 17 дней подряд, при этом майские праздники уже идут после отпуска и не тратят отпускные дни», — подчеркнули эксперты.

По их словам, при втором сценарии (отдохнуть дольше с минимальным расходом отпускных дней) логика меняется: отпуск берётся не сплошным периодом, а встраивается между майскими праздниками, что позволяет получить длинный непрерывный отдых, потратив минимум дней отпуска.

«Рассмотрим вариант с отпуском с 4 по 8 мая 2026 года (5 календарных дней). За счёт того, что отпуск попадает между праздничными блоками, фактический период отдыха составит с 1 по 11 мая — 11 дней подряд, при этом используется всего пять дней отпуска», — пояснили специалисты.

Здесь важно учитывать, что по ТК РФ хотя бы одна часть отпуска в году должна быть не менее 14 дней подряд, напомнили в компании.

«Это означает, что такой формат с коротким майским отпуском возможен, если в течение года у сотрудника есть или запланирован непрерывный отпуск на 14 дней», — объяснили эксперты.

Они дополнили, что продлить отдых можно и без дополнительных отпускных дней — за счёт отгулов за переработки или донорских дней.

«Оба варианта позволяют аккуратно достроить длинный период отдыха, не теряя в доходе и не расходуя дополнительные дни отпуска», — заключили аналитики.

Ранее юрист объяснил, могут ли уволить с работы за частые больничные.