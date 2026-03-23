Могут ли сотрудника наказать за использование ИИ в работе

На современном этапе в российском праве нет стройной и целостной системы регламентации искусственного интеллекта. Существуют довольно разрозненные по отраслевому регулированию нормативные акты в этой сфере. Такое положение дел порождает правовую неопределённость о допустимости ИИ при выполнении работником трудовых обязанностей.

Об этом рассказал в беседе с RT Александр Барканов, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук.

«Предвосхищая ответ на вопрос о санкциях для работников за использование ИИ, следует отметить, что в ряде случаев такое использование допускается и даже вменено в трудовую обязанность. Существует масса примеров, когда использование ИИ организационно и нормативно встроено в рабочий процесс», — пояснил он.

При этом эксперт отметил, что для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности за использование ИИ должен быть недвусмысленно сформулированный юридический состав правонарушения.

«Общие нормы трудового законодательства не содержат запрета или ограничений на использование ИИ при выполнении работы. В то же время такие запреты могут быть включены в другие нормативные акты — в так называемые локальные акты по труду конкретной организации, регулирующие её внутреннюю деятельность, наконец, — и в условия трудового договора», — подчеркнул собеседник RT.

По мнению специалиста, не стоит сбрасывать со счетов, что работодатель, в свою очередь, вправе контролировать соблюдение работниками установленного запрета по использованию ИИ и применять в случае нарушения дисциплинарные санкции вплоть до увольнения.

«Ответственность за вред, причинённый работником, несёт работодатель. Вместе с тем, если неправомерным использованием ИИ был причинён и компенсирован ущерб контрагентам работодателя, то на виновного работника может быть возложена материальная ответственность перед работодателем согласно ст. 238 Трудового кодекса РФ за прямой действительный ущерб», — предупредил юрист.

Особую расторопность следует проявлять при применении ИИ с использованием персональных данных, в том числе на работе, посоветовал Барканов.

«Согласно закону, работодатель по умолчанию является оператором персональных данных с возложением на него соответствующих требований и запретов», — напомнил специалист.

Умышленная или случайная передача персональных данных для обработки ИИ может повлечь административную или уголовную ответственность, добавил юрист.

