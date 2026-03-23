Сразу в нескольких регионах России заметили полярное сияние

Жители регионов России увидели полярное сияние, которое озарило многие территории страны. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

По словам очевидцев, небо озарилось фиолетово-зелеными переливами. Их наблюдают от Москвы до Республики Коми. О потрясающем явлении также рассказывают жители Курской, Ленинградской, Челябинской и многих других областей.

Уточняется, что причиной природного явления стала мощная магнитная буря класса G3.

Ранее ученые говорили, что к Земле подошло еще одно облако плазмы, поэтому прогнозируются полярные сияния. По их данным, суммарная индукция межпланетного магнитного поля достигла экстремальных значений.