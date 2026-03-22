Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов

Петербургский аэропорт «Пулково» возобновляет прием и выпуск рейсов по согласованию с органами. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Росавиация.

© Вечерняя Москва

— Аэропорт «Пулково» возобновляет прием и отправку воздушных судов в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства, — уточнили в сообщении.

По данным Shot, на фоне атаки дронов ВСУ в аэропорту Пулково задержали и отменили более 80 рейсов. В частности, отменили 12 рейсов на вылет и девять на прилет, остальные задерживаются.

До этого силы ПВО сбили два вражеских беспилотника над Ленинградской областью. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Позже ВСУ атаковали дроном жилом дом, расположенный в регионе. Ударной волной повредилось остекление в трех квартирах, зафиксировано возгорание сухой травы.

Помимо этого, в этот же день Росгвардия ликвидировала беспилотник, который атаковал главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино.