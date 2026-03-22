Как выглядели тридцать сребреников, за которые Иуда продал Христа

В Государственном историческом музее работает выставка, идеально созвучная настроению великого поста. В главном здании ГИМ на Красной площади стартовал проект «Люди как люди. Любят деньги», посвященный звонким и шелестящим "персонажам" романа «Мастер и Маргарита».

В рамках выставки посетителям раскрыли денежную сторону двух исторических эпох, в которых разворачиваются события культовой книги Булгакова. Первый зал посвящен римской провинции Иудея первого века, а второй – денежному обращению и валютной политике молодой советской республики. При этом центральный экспонат очевиден – недаром же его поместили в отдельную витрину. Речь о рассыпанной горсти монет, являющихся историческим эквивалентом тридцати сребреников, за которые Иуда продал Спасителя. И если быть точным, то сребреником в Новом завете называется тетрадрахма – греческая монета номиналом в четыре драхмы, сделанная, естественно, из серебра.

Примечательно, что данный экспонат передан на временное экспонирование из собрания Международного нумизматического клуба.