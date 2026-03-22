Судный день приближается: какие предсказания Ванги сбудутся в 2026 году

Раскрыты детали предсказаний Ванги на 2026 год. Провидица пророчила человечеству тяжелые испытания: от природных катаклизмов до политических потрясений. В своем предсказании она также подчеркивала, что страны, где первые лица окажутся «слабыми», могут столкнуться с дополнительными трудностями. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, могут ли сбыться пророчества Ванги на этот год.

Как рассказала экстрасенс Дарья Миронова, в пророчестве Иоанна Богослова о грядущей судьбе человечества говорилось о четырех всадниках апокалипсиса:

чуме — период COVID-19;

войне — прямо сейчас мир находится под влиянием второго всадника;

голоде — во всех странах умышленно истребляют крупный рогатый скот, чтобы создать искусственный голод;

ядерной войне — которая станет следствием военных действий.

— В своих предсказаниях Ванга пророчит то же самое. Третья мировая война и судный день постепенно приближаются, угрожая человечеству. Крупные техногенные катастрофы и серьезные природные катаклизмы являются подтверждением этому. Вслед за ними начнется заражение атмосферы, воздуха и воды, что приведет к голоду (третьему всаднику апокалипсиса), — предупредила Миронова.

Пока все, что сказано в пророчествах провидцев, сбывается, предупредила собеседница «ВМ».

— Но Ванга пророчила, что все четыре всадника апокалипсиса настигнут людей в 2026 году. Однако на деле это не так, эти события будут разворачиваться на протяжении 5–7 лет. Но еще все можно изменить. Дальнейшая судьба человечества зависит от решений людей, — пояснила экстрасенс.

Между тем известный во всем мире экстрасенс Атос Саломе поделился предсказаниями на 2026 год. По прогнозам провидца, в этом году начнется пандемия, страшнее эпидемии коронавируса, и третья мировая война, которая вызовет давление на Россию и Китай. Насколько точны эти предсказания, разбиралась «Вечерняя Москва».