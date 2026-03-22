Стало известно, по какой причине Чекалина покинула клинику

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, уехала из больницы. Ее сыну Льву исполнилось четыре года, и она решила, что должна быть вместе с ним в этот праздник.

Валерия выложила в микроблоге фотографии с праздника, на которых видно, как Льва поздравляют двойняшки Алиса и Богдан, а также его двоюродные братья Саша и Рома. А жених Чекалиной Луис Сквиччиарини выложил совместный снимок с ней и детьми на фоне праздничного торта, пишут ura.news.

Блогер проходит сразу три вида лечения, рассказал отец ее ребенка Луис Сквиччиарини. По его словам, Чекалина проходит химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Курс включает девять процедур с интервалом в три недели.

Чекалина проходит курс лечения в государственном медицинском учреждении онкологического профиля.