Онкобольная Симоньян сообщила о неизлечимой болезни у ребенка

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала журналистам, что в последние годы судьба постоянно подбрасывает ей тяжелые испытания. Об этом пишет портал «СтарХит».

Медиаменеджер пояснила, что через 40 дней после того, как ее муж, кинорежиссер Тигран Кеосаян, впал в кому, она узнала о тяжелой болезни одного из своих детей.

«Когда Тигран ушел в кому, то выяснилось, что очень тяжело и сложно болен наш ребенок», — уточнила Симоньян.

По ее словам, заболевание неизлечимо, сделать что-либо невозможно. Она добавила, это известие вытащило ее из больницы, оторвало от мужа, заставило разрываться между ребенком, работой и супругом.

Симоньян уточнила, что через 9 месяцев после получения этого печального известия, 1 сентября 2025 года, выяснилось, что у нее самой рак груди. Она пояснила, что когда услышала об онкологии, то истерически рассмеялась.

«Я просто начала истерически хохотать, потому что так же в жизни не бывает! Это же все произошло в течение каких-то 9 месяцев», — резюмировала главред RT.

Ранее Симоньян сообщила, что на фоне сильных переживаний у нее возникло ураганное течение болезни. Она пояснила, что ей «предстоят операции, химия, лучевая, гормоны на долгие годы».