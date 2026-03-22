Губернатор Новосибирской области приехал в карантинное село Козиха

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поговорил с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу села Козиха. Об этом пишет РИА Новости.

«Село Козиха — самый большой населенный пункт, именно его поэтому я посетил… Мы достаточно откровенно пообщались, как говорится, без камер и протокола. Некоторые обиды и замечания по ходу предыдущих контактов с жителями я услышал, и выводы будут определенные сделаны», — сказал глава региона.

Травников отметил, что многие жители оформляют документы для получения компенсации.

До этого губернатор сообщал, что 126 семей получили более 45 млн рублей после изъятия скота. По его словам, только за один вечер жителям перечислили 6 607 360 рублей.

Очаги пастереллеза выявлены в пяти районах Новосибирской области, при этом с начала года зафиксировано более 50 случаев бешенства. Заболевание затронуло около 170 личных хозяйств. В регионе введен режим ЧС, проводится изъятие животных и предусмотрены компенсации, а также выплаты семьям на срок до девяти месяцев и помощь в восстановлении поголовья.