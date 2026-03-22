Названо неожиданное последствие конфликта в Иране для России

Война на Ближнем Востоке могла нанести вред популяции российских перелетных птиц, которые зимовали на побережье Персидского залива. Об этом рассказал эколог-исследователь университета Катара Мохсен Яфи, сообщает РИА Новости.

Ученый напомнил, что конфликт начался в то время, когда перелетные птицы отправились обратно на север (в том числе в Россию), перезимовав в Иране и соседних странах. Сотни военных самолетов, запуски ракет и бомб могли заставить пернатых сменить привычный маршрут.

«Для них смена путей миграции бывает смертельно опасной, в том числе из-за истощения, если маршрут удлиняется, и грозит сокращением популяции», —предупредил Яфи.

По его словам, у ученых пока нет детальной информации, поскольку боевые действия исключают полевые исследования. Однако негативные последствия, без сомнения, будут, поскольку «война — это разрушение природы».

Эколог предположил, что множество ядовитых веществ уже оказалось в Персидском заливе, Аравийском море и Ормузском проливе из-за уничтоженных танкеров и сбитых ракет. В итоге загрязнены атмосфера и морская экосистема.

Ранее в Ираке также заявили, что конфликт США и Израиля с Ираном может привести к экологической и санитарной катастрофе.