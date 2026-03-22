Названы регионы, где меньше всего покупают водки

В феврале самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя, как подсчитало РИА Новости по данным статистики, зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – примерно четверть от всего.

Так, в столице на водку пришлось 24,8% всех продаж – 352,3 тыс. декалитров. Санкт-Петербург на втором месте с долей в 25,5% (194,63 тыс. декалитров). Тройку замкнула Московская область, где в феврале реализовано 431,1 тыс. декалитров водки – 32% от всех продаж алкоголя в регионе.

В Краснодарском крае водка заняла 32,4% от всех продаж (177,9 тыс. декалитров), в Мурманской области 32,45% (37,1 тыс. декалитров).

Доля сорокоградусной представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном субъекте РФ без учета пива, сидра, пуаре, а также медовухи.