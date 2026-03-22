Юрист рассказала, что грозит за кормление голубей у дома

Юрист Ольга Ошкина сообщила, что гражданам может грозить штраф до трех тысяч рублей за кормление голубей у дома. Она пояснила, что массовое скопление птиц нарушает СанПиН, повышает риск инфекций, загрязняет территорию и привлекает грызунов, а также портит машины, лавочки и детские площадки.

По словам Ошкиной, по статье 8.2 КоАП РФ неубранный корм рассматривается как несанкционированное размещение отходов потребления, и за это предусмотрен штраф до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч.

Юрист подчеркнула, что власти регионов и муниципалитетов могут вводить свои ограничения, утверждая правила благоустройства, и в случае повреждения скамеек, газонов или фасадов зданий ответственность наступает по местным КоАП.

Она также добавила, что при систематических нарушениях, создающих угрозу санитарии, граждане могут обратиться в управляющую организацию, Роспотребнадзор или полицию для принятия мер, передает РИА Новости.

Ранее в Санкт-Петербурге кормление голубей в одном из скверов закончилось дракой и статьей о хулиганстве. Пострадавшая получила компенсацию морального вреда, а ее обидчица — наказание в виде нескольких сотен часов обязательных работ.

Что произошло и можно ли решать конфликты с сердобольными соседями, подкармливающими птиц во дворе, не становясь при этом фигурантом судебного разбирательства, выясняла «Вечерняя Москва».