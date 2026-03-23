Юрист предупредил о штрафах до 15 тысяч рублей за сушку белья

Сушка белья за пределами балконов или за окном может обернуться для россиян штрафами до 15 тысяч рублей. Речь идет о фасадах многоквартирного дома, поскольку сушка может препятствовать эвакуации при чрезвычайных ситуациях, о чем рассказал журналистам ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

© Lenta.ru

По его словам, фасад многоэтажек по закону является общедомовым имуществом, поэтому любое изменение внешнего вида можно расценивать как нарушение правил эксплуатации. Есть сразу несколько видов ответственности для граждан.

Первая категория — административная ответственность в случае, если сушка белья мешает при эвакуации в экстренных случаях. За такое нарушение будет выписан штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Вторая — во многих регионах страны работают местные рекомендации и правила, касающиеся изменения внешнего вида здания. Есть правила по благоустройству, прямо запрещающие развешивание ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, которые выходят на улицу, напоминает юрист.

Ранее россиянам напомнили, что за сорванные подснежники грозит до четырех лет лишения свободы. Если говорить об административной ответственности, то сумма штрафа может даже достичь одного миллиона рублей.