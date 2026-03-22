Новосибирским фермерам выплатили компенсации на 45 миллионов после изъятия скота

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что семьям, пострадавшим из-за вспышки пастереллеза, уже выплатили более 45 миллионов рублей.

Он уточнил, что помощь получили 126 семей, которым компенсировали частичную потерю дохода и изъятие скота.

По его словам, только за один вечер было перечислено более 6,6 миллиона рублей, а все запланированные меры поддержки будут выполнены полностью. Он добавил в своем Telegram-канале, что работа с выплатами продолжается без перерывов, в том числе в выходные дни.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что специалисты уже купировали очаги вспышки инфекции домашнего скота в Новосибирской области, сейчас рисков для жителей нет.

16 марта в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек острого инфекционного заболевания у домашнего скота. С начала 2026 года в пяти районах объявили карантин по бешенству.

