Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что один из их детей с Тиграном Кеосаяном тяжело болен. Об этом она сообщила в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести».

Симоньян рассказала, что, когда ее супруг впал в кому, стало известно, что один из их детей неизлечимо болен.

«Я и про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает... Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы», — сказала она.

22 сентября 2025 года Симоньян заявила, что у нее диагностировали рак. Она отметила, что скоро будет сниматься на ТВ в париках.

О смерти 59-летнего режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна стало известно 26 сентября прошлого года. С декабря 2024 года он находился в коме.