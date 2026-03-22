Россиян предупредили, у кого может возникнуть «весеннее обострение»

Идея «весеннего обострения» психических расстройств широко укоренилась в массовом сознании, однако в клинической практике она требует более аккуратного и взвешенного понимания. Корректнее говорить не о самом сезоне как причине, а о сезонной чувствительности — индивидуальной реакции психики на изменения внешней среды.

Об этом рассказал в беседе с RT Руслан Исаев — врач психиатр-нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии.

«Весна — это период заметной перестройки ритмов: увеличивается продолжительность светового дня, меняется структура сна и бодрствования, возрастает уровень общей активности. Для психики, особенно уязвимой, такие изменения могут оказаться значимыми. В основе здесь лежит не один фактор, а их сочетание: колебания циркадных ритмов, особенности нейробиологической регуляции, а также изменение повседневного ритма жизни», — добавил собеседник RT.

В клиническом смысле наибольшую чувствительность к таким колебаниям демонстрируют аффективные расстройства, подчеркнул эксперт.

«Это не значит, что «обострение» неизбежно, но у части пациентов возможна дестабилизация состояния. Для близких и самого человека значимым является не столько время года, сколько изменение качества психического состояния», — предупредил специалист.

По его словам, настораживают ситуации, когда привычный эмоциональный фон становится неустойчивым, когда изменяется потребность во сне, уровень активности выходит за пределы обычного, появляются импульсивные или нехарактерные для человека поступки либо, напротив, нарастает отстранённость, утрата интереса и внутреннее истощение.

«Важно учитывать и степень критичности: способность человека осознавать происходящие с ним изменения нередко снижается. Таким образом, весна не является самостоятельным патогенным фактором, однако она может выступать фоном, на котором у предрасположенных людей проявляются или усиливаются психические нарушения. Именно поэтому в этот период особенно важно внимательное отношение к изменениям состояния и своевременное обращение за профессиональной помощью, если возникают сомнения в его стабильности», — заключил врач.

