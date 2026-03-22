Минпросвещения создало новый стандарт обучения для 10-11-х классов

Министерство просвещения России подготовило обновленный стандарт обучения для учащихся 10–11 классов. Об этом рассказал РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

«Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования», — заявил он, отметив, что стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года.

По словам Костенко, одно из основных нововведений касается профильного обучения. Теперь учащиеся 10–11-х классов смогут отказаться от выбора профильных предметов и изучать все дисциплины на базовом уровне.

При этом для тех, кто хочет углубленно осваивать отдельные предметы, сохраняются действующие профили, внутри которых появится возможность создавать специализированные классы — например, медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие.

«Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете», — пояснил он.

Ранее стало известно, что российские школьники с пятого класса начнут изучать духовно-нравственную культуру России. При этом шестиклассники и семиклассники данный предмет изучать начнут позже, с 2027-2028 годов. Введение материала в программу школ будет поэтапным, пояснили в российском Минпросвещения.