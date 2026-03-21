Путешественники добрались до отшельницы Агафьи Лыковой

Группа российских путешественников под руководством Олега Тайги преодолела на лыжах свыше 200 км с тем, чтобы навестить известную сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, передает РЕН ТВ.

Напомним, что Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, ушедших в тайгу в 1937 году. В марте 2026 года 81-летняя отшельница заселилась в новый дом, который ей построили среди лесов Абаканского хребта Западного Саяна в Хакасии.

Журналисты уточнили, что перед выходом на маршрут путешественников благословил духовный наставник Лыковой — отец Игорь, а руководство Хакасского заповедника выдало специальное разрешение на поход.

Экстремалы заметили, что в ходе похода, раздевшись ниже пояса, вброд переходили холодные таежные реки, срезали путь на лыжах по непрочному льду, не останавливались даже ночью — освещали путь фонариками.

По их словам, женщина тепло встретила гостей, угостила домашним хлебом и отваром из моркови с баданом.

Мужчины, в свою очередь, сразу же предложили Лыковой помощь по хозяйству. По ее просьбе, накололи дрова занялись готовкой, расчистили двор от снега. Также они вручили отшельнице аккумуляторы, лекарства, домашний мед.