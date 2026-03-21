11-летнюю девочку-маугли нашли в российском регионе

В Башкирии в многодетной семье нашли 11-летнюю девочку, которая никогда не ходила в школу и не имела документов. Об этом сообщает «База».

По данным издания, речь идёт о семье из деревни Вавилово. У матери Алёны П. девять детей, но младшая дочь, которой уже 11 лет, официально нигде не числится. У неё нет даже свидетельства о рождении. Мать не скрывает этого факта и не проявляет желания оформлять документы, заявляют местные жители.

Соседи рассказали, что семья давно вызывает у них тревогу. Дети женщины с раннего возраста употребляют спиртное. Школьники из деревни боятся ездить с ними в одном автобусе, так как те ведут себя агрессивно: оскорбляют, плюются и могут даже избить.

Местные винят во всём мать. По их словам, она никак не занимается воспитанием детей. Отец с семьёй не живёт. Семья существует без постоянного дохода в небольшом доме. Помощь приносят только волонтёры и соседи — одежду и еду.

При этом, по словам сельчан, на проблему не реагируют ни органы опеки, ни ПДН, ни врачи, ни школа — все просто закрывают глаза.