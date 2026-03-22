За одобрение геноцида советского народа предложили ввести уголовное наказание

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству подготовил ко второму чтению проект поправок в Уголовный кодекс, которые вводят уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Будет ужесточена и ответственность за осквернение памятников жертвам геноцида.

Напомним, именно на этапе второго чтения будущий закон принимает окончательный вид. Комитет Госдумы внес в проект важные поправки и рекомендовал принять инициативу во втором чтении в ближайшее время.

"Принятие пакета изменений станет важным шагом в деле сохранения исторической правды и защиты национальной памяти. Отрицание геноцида советского народа, унесшего миллионы жизней, недопустимо в нашем обществе", - заявил "РГ" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

За уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений или памятников жертвам геноцида будет грозить до пяти лет лишения свободы. Впрочем, это максимальное наказание. Еще возможны штрафы от двух до пяти миллионов рублей. Или другие наказания. Например, до 480 часов обязательных работ. Каждый раз суд будет индивидуально решать, какого именно наказания заслуживает данный преступник.

В свою очередь, за отрицание или одобрение геноцида советского народа будет грозить до трех лет лишения свободы. Но если оправдывающий это распространит свои измышления по электронным каналам, скажем в интернете или мессенджерах, то максимально возможное наказание будет - до пяти лет лишения свободы.

Кстати, отрицание очевидного - нередко одна из форм одобрения. Тот, кто по умолчанию одобряет уничтожение людей, например, определенной национальности, но по ряду причин не хочет признать это публично, нередко начинает твердить, мол, нет, ничего не было. "Фашисты уничтожали советских людей? Нет, не слышали". Заметим, что сегодня активно отрицают геноцид потомки тех, кто занимался уничтожением советских людей. Хотя многие предки нынешних отрицателей делали это не по приказу, как они потом оправдывались, а по своей воле.

Геноцид советского народа стал юридическим понятием. Это значит, что факты его установлены

Между тем еще в прошлом году был принят Закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов". Память о жертвах геноцида в годы войны взята под юридическую защиту. Мы не должны забывать, что с нами хотели сделать подобные тем, кто твердит сейчас о якобы российской угрозе или "необходимости защиты европейских ценностей". Они в сороковых годах наглядно показали, какие у них ценности.

Как заявил в свое время помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, принятый закон завершил большую работу историков, которая велась у нас с начала 2000-х годов по документированию многочисленных актов геноцида, подборке соответствующих документов, доказательств. Был принят целый ряд судебных решений региональными судами по конкретным случаям.

Он особо отметил, что геноцид советского народа отныне - юридическое понятие. Это значит: факты его установлены.