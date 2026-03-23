Прощание с женой Басилашвили Галиной Мшанской проходит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге началось прощание с женой народного артиста СССР Олега Басилашвили Галиной Мшанской. Оно проходит в закрытом режиме в Никольском Большеохтинском храме.

Семья сама решила организовать закрытое для прессы мероприятие. На прощание пришли близкие Мшанской — тележурналист Ника Стрижак, художественный руководитель-директор Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова Влад Фурман и другие.

Свои траурные венки к похоронам подготовила семья Гергиевых, Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича и Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Мшанская скончалась в возрасте 91 года. По словам Ники Стрижак, несмотря на возрастные проблемы со здоровьем, ее коллега по цеху до последнего дня сохраняла удивительную ясность ума. Причиной смерти Галины Мшанской стал обширный инфаркт. Ее состояние ухудшилось в декабре. Она попала в больницу, где находилась почти все это время.

Вскоре после смерти Мшанской Басилашвили, проживший с ней 65 лет, дал первый комментарий.