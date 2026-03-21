Басилашвили высказался о трагедии в семье

Народный артист Олег Басилашвили потерял любимую супругу Галину Мшанскую. Телеведущей был 91 год. В браке они с Олегом Валериановичем прожили более 60 лет. Галина Евгеньевна тяжело болела, причиной смерти называют инфаркт.

Похороны состоятся 23 марта на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Мшанская завещала похоронить себя рядом со своими родителями.

Басилашвили тяжело переживает утрату. Обсуждать трагедию артист отказывается, пишет «Комсомольская Правда».

«Спасибо вам за теплые слова. Но комментировать что-либо сейчас я не могу. Извините», — сказал артист.

Анонсированный на 25 марта творческий вечер Басилашвили в БДТ имени Товстоногова отменен.

Мшанская родилась 20 февраля 1935 года в Петербурге. После окончания школы она связала свою жизнь с культурной сферой, в частности, работала на советском телевидении музыкальным редактором.

Названа причина смерти 91-летней супруги Олега Басилашвили

Телеведущая была замужем за народным артистом СССР Олегом Басилашвили. В браке у них родились две дочери.