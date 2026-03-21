Мария Захарова поздравила Сергея Лаврова с 76-летием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала поздравление министру иностранных дел Сергею Лаврову, которому 21 марта исполнилось 76 лет. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала сообщение: «Есть такой день в году – 21 марта», сопроводив поздравление смайликом в виде праздничной хлопушки с конфетти.

Ранее Захарова записала видеопоздравление для жителей Китая на китайском языке и пригласила на праздничные торжества в Москву и Пекин.

До этого сам министр Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.