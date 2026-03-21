В школах введут учебники по языкам республик

В России появятся линейки учебников по родным и государственным языкам республик для школьников всех возрастов. Его разработкой уже занялся Федеральный институт родных языков народов РФ, сообщили в Минпросвещения.

Изучение языка таким образом будет сопровождать школьника на всем учебном пути, с 1 по 11 класс, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, это станет новым этапом для всей системы языкового образования, благодаря которому ученики смогут больше узнать о культуре собственного народа.

В прошлом году институт родных языков уже разработал оригиналы учебников по четырем госязыкам, указал глава министерства. Это коми язык (язык народа коми), тувинский язык, чувашский язык и якутский язык (саха тыла). Также составлены рукописи учебников по шести родным языкам, добавил министр. Всем разработанным материалам предстоит пройти проверку и экспертизу.

Ранее стало известно, что российские школьники с пятого класса начнут изучать духовно-нравственную культуру России. При этом шестиклассники и семиклассники данный предмет изучать начнут позже, с 2027-2028 годов. Введение материала в программу школ будет поэтапным, пояснили в российском Минпросвещения.