В Подмосковье вернут закрывшиеся 15 лет назад вытрезвители

В Московской области решили вернуть вытрезвители, которые были закрыты 15 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Как утверждается, учреждения будут рассчитаны на 10 тысяч обращений граждан в год. Причиной их открытия стало то, что в больницах людей в состоянии алкогольного опьянения отказываются принимать без соответствующих показаний для госпитализации.

