Гордон призвала наказать следователя, который довел Лерчек до рака

Юрист Екатерина Гордон в личном блоге призвала привлечь к ответственности следователя, который, по ее мнению, превысил должностные полномочия, принуждая блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) как можно скорее признать вину.

© Вечерняя Москва

По утверждениям юриста, допрос проходил ночью и сопровождался сильным давлением, когда блогер находилась в наиболее уязвимом состоянии. При этом Лерчек неоднократно жаловалась на боли, однако ей не обеспечили доступ к необходимым обследованиям.

Гордон заявила, что полностью поддерживает Чекалину и считает, что в данной ситуации следователь, прежде всего, должен переживать за ее здоровье. По ее мнению, из-за методов его работы многодетной матери вовремя не поставили точный диагноз и не начали необходимое лечение.

— Я считаю, что такие люди не должны быть в следственных органах. Он должен молиться больше всех других за здоровье Валерии Чекалиной, потому что он несет ответственность за поставленный диагноз и не вовремя начатое лечение, — заявила юрист в соцсетях.

20 марта стало известно, что Лерчек направила обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием проверить законность действий следователя, который препятствовал ее своевременному медицинскому обследованию во время домашнего ареста.

Чекалину, которой недавно диагностировали рак желудка четвертой стадии с осложнениями, освободили из-под домашнего ареста, а уголовное дело приостановили. Блогерша проходит курс химиотерапии, также ей назначили лучевую терапию. Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, поможет ли лечение при таком диагнозе и есть ли шанс у Лерчек на полное выздоровление.