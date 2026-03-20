Онкология Лерчек заставила вспомнить историю Заворотнюк

Онкологическое заболевание у блогера Лерчек могло возникнуть по той же причине, что и у актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, это могло произойти из-за большого количества ЭКО. Как рассказала сама Лерчек во время допроса в Следственном комитете, за свою жизнь она сделала несколько процедур экстракорпорального оплодотворения.

«У меня трое детей. У меня было два кесарева сечения. У меня было большое количество ЭКО», — заявила она.

Как сообщает источник, эта ситуация напоминает заболевание Анастасии Заворотнюк — у актрисы нашли онкологию сразу после того, как она родила дочь с помощью ЭКО. При этом издание добавляет, что научных доказательств влияния ЭКО на развитие онкологии нет.

